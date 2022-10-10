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Аллегри не уволят из Ювентуса до конца 2022 года

Итальянский специалист не покинет команду.
Сегодня, 15:45
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images
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Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не покинет клуб до конца этого года. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Руководство туринцев солидарно с тренером, что многие футболисты на старте сезона играют не на своем уровне. Тем не менее до конца года Аллегри уволен не будет.

Данное решение связано с большой компенсацией, которую клуб должен будет выплатить тренеру в случае отставки.

Туринская команда проиграла Милану (0:2) в рамках девятого тура Серии А и находится на 8-м месте в таблице, отставая от лидирующего Наполи на 10 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса может перейти в клуб из чемпионата Бразилии.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Массимилиано Аллегри
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