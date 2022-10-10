Аллегри не уволят из Ювентуса до конца 2022 года

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не покинет клуб до конца этого года. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Руководство туринцев солидарно с тренером, что многие футболисты на старте сезона играют не на своем уровне. Тем не менее до конца года Аллегри уволен не будет.

Данное решение связано с большой компенсацией, которую клуб должен будет выплатить тренеру в случае отставки.

Туринская команда проиграла Милану (0:2) в рамках девятого тура Серии А и находится на 8-м месте в таблице, отставая от лидирующего Наполи на 10 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса может перейти в клуб из чемпионата Бразилии.