Торино - Ювентус 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Италии

В субботу, 15 октября, состоялось туринское дерби между Торино и Ювентусом в рамках десятого тура итальянской Серии А.

"Бьянконери" ближе к концу поединка сумели вырвать минимальную победу над соперником благодаря точному удару нападающего Душана Влаховича.

На данный момент Ювентус занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 16 баллов. Торино с 11 очками идет на 11-й строчке.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Торино - Ювентус:

Торино - Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 74

Торино: Милинкович-Савич, Джиджи (Зима, 79), Схуурс, Родригес, Айна (Синго, 79), Лукич, Линетти (Карамо, 78), Лазаро, Влашич, Миранчук, Радоньич (Пеллегри, 70)

Ювентус: Щесны, Данило, Бремер (Бонуччи, 52), Алекс Сандро, Куадрадо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович (Паредес, 90), Кин (Милик, 73)

Предупреждения: Линетти, 60, Лазаро, 90+3.

Источник: MEGOGO