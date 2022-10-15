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ПСЖ интересуется молодым талантом Реала

Рафа Марин является альтернативой для центрбэка Интера.
Вчера, 23:36
Рафа Марин
Рафа Марин
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Центрбэк молодежки мадридского  Реала Рафа Марин может перейти во французский ПСЖ.

По информации Marca, парижане рассматривают испанца в качестве альтернативы Милану Шкриньяру.

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Парижане считают, что "сливочные" не обращают внимание на прогресс футболиста.

Руководство французского гранда высоко оценивает потенциал 20-летнего испанца. 

На данный момент молодой защитник еще не провел ни одного матча за основной состав Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид
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