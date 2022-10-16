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Гвардиола - о Клоппе: Он мог бы пригласить меня на ужин

Испанский специалист сохраняет теплые взаимоотношения с конкурентом.
Сегодня, 17:22
Клопп и Гвардиола / Getty Images
Клопп и Гвардиола / Getty Images
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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мнением о наставнике Ливерпуля Юргене Клоппе.

"Думаю, отношения очень хорошие. Но мы никогда не обедали и не ужинали вместе.

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Юрген ранее продлил свой контракт, он мог бы пригласить меня на ужин", – сказал Гвардиола в интервью Football Daily.

Напомним, матч Ливерпуль - Манчестер Сити состоится в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция топ-матча чемпионата Англии.

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