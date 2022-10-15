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Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз на матч 16.10.2022

Команды встретятся в одиннадцатом туре чемпионата Англии-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 10:35
Ливерпуль - Манчестер Сити / Getty Images
Ливерпуль - Манчестер Сити / Getty Images
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В рамках очередного тура чемпионата Англии состоится один из самых ожидаемых матчей - Ливерпуль на своем поле примет Манчестер Сити.

Поединок состоится в воскресенье, 16 октября, и начнется в 18:30 по киевскому времени. Состоится встреча в Ливерпуле (Англия) на очаровательном стадионе - Энфилд.

Ливерпуль, который был претендентом на чемпионство, проваливает старт сезона, а поэтому команде Юргена Клоппа необходимо добыть победу, чтобы вернуться в гонку за чемпионство. Манчестер Сити, который идет вторым в таблице, важно обыграть соперника, чтобы не отпустить Арсенал вперед в турнирной таблице АПЛ.

Коэффициент и ставки на матч одиннадцатого тура АПЛ Ливерпуль - Манчестер Сити 16 октября

Манчестер Сити за первые девять игр ни разу не проиграл, что позволяет иметь на своем счету 23 очка (дважды команда сыграла вничью), а от у Ливерпуля неутешительная статистика - 2 победы, 2 поражения и четыре ничьи - суммарно десять очков и 11-е место в таблице.

Эксперты и аналитики определили, что фаворитом предстоящего матча является Манчестер Сити, который хоть и играет в гостях, но набрал отличную форму, чтобы быть главным претендентом на успех в поединке.

Прогноз букмекеров на матч Ливерпуль – Манчестер Сити:

  • Победа Ливерпуля: 3,84

  • Ничья: 4,1

  • Победа Манчестер Сити: 1,9

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют голевую игру. Если вас интересуют ставки, то на то, что обе команды забьют, то на это можно поставить с коэффициентом - 1,45. Более того, в то же время коэффициент на ТБ 3 равен - 1,69 - очень привлекательная ставка.

Статистика противостояния Ливерпуля и Манчестер Сити

Команды провели между собой 193 матча, учитывая все турниры. Кроме английских соревнований, Ливерпуль и Манчестер Сити играли между собой и в Лиге чемпионов и на товарищеском турнире. За это время статистика противостояния:

Ливерпуль - Манчестер Сити
93     Победы    48
52       Ничьи      52
341      Голы       259

Стоит отметить, что больше всего матчей в этом противостоянии среди игроков провели Джо Корриган (28 игр), который длительное время защищал ворота Манчестер Сити, и Стивен Джеррард (26), вошедший в историю клуба.

В последнем официальном поединке между командами была зафиксирована победа Ливерпуля (3:1), который завоевал Суперкубок Англии. 

Ливерпуль 3-1 Манчестер Сити
Голы: Александр-Арнольд, 21, Салах, 83, Нуньес, 90+4 - Альварес, 70

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд (Мілнер, 73), Матіп  Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (Елліот, 74), Фабіньо, Тьяго (Кейта, 85) — Салах (Джонс, 90+5), Фирмино (Нуньес, 59), Диас (Карвалью, 89).

Манчестер Сити: Едерсон — Вокер, Диаш, Аке, Канселу — Б. Силва, Родриго, де Брюйне (Гюндоган, 72) — Марез (Альварес), Холанд, Грилиш (Фоден, 58).

Предупреждение: Диас.

На неделе Ливерпуль в рамках Лиги чемпионов в гостях встречался с Рейнджерсом. Поединок для английского клуба оказался легким, ведь подопечные Юргена Клоппа добыли разгромную победу - 7:1. "Красные" продолжают гонку за попадание в плей-офф турнира.

Манчестер Сити также провел поединок в Лиге чемпионов, где сенсационно не сумел обыграть Копенгаген (0:0). Несмотря на потерю очков, команда Хосепа Гвардиолы уже вышла в плей-офф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ чемпионат Англии
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