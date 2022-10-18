Бензема назвал клуб, в котором намерен завершить карьеру

Француз готов "повесить бутсы на гвоздь" в стане мадридской команды.

Форвард Реала Карим Бензема заявил о желании выступать за "сливочных" до конца карьеры.

"Я завершу карьеру в Реале". Другого пути нет", – сказал француз в интервью OndaCero.

Напомним, Бензема перешел из Лиона в Реал летом 2009 года. За это время футболист выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

В текущем сезоне на счету 34-летнего француза 4 гола и 1 ассист в 6 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Бензема стал обладателем Золотого Мяча 2022.