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Футбол

Сестра Роналду раскритиковала в соцсетях тен Хага за замену брата в матче с Ньюкаслом

Родственники португальца вновь вступаются за игрока.
Вчера, 23:22
Роналду с сестрой / Getty Images
Роналду с сестрой / Getty Images
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У форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду был шанс забить свой 701-й клубный гол в ворота Ньюкасла в минувшее воскресенье, однако он был заменен за 20 минут до конца.

Звезда сборной Португалии был далеко не рад тому, что клуб сыграл вничью, а сам он ушел с поля.

В свою очередь сестра "КриРо" Эльма набросилась на Тен Хага в соцсетях, поделившись новостной статьей о возможном уходе тренера с "Олд Траффорда" в январе.

"Слишком поздно", - написала сестра португальца. Смайлики отвращения сопровождали пост Эльмы, которая разделяет то же разочарование, что и ее брат.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил свой худший результат в голосовании на Золотой Мяч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду Эрик тен Хаг
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