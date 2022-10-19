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Неймар: Я мог перейти в Реал, но выбрал Барселону, так как с детства мечтал играть там

Бразилец всегда хотел выступать за каталонский клуб.
Сегодня, 00:18
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images
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Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о том, что мог перейти в свое время перейти в Реал из Сантоса.

"Всем этим занимался мой отец. Я не участвовал в переговорах и подписал то, что он сказал.

Я знал об интересе со стороны других клубов, но переход в Барсу был моей мечтой. В 2013-м я решил покинуть Сантос и перейти в Барселону. У меня было много вариантов, но я с детства мечтал играть за Барсу. Я всегда следую за зовом сердца.

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Помню, что было предложение от Реала, а остальных вариантов не помню. В последний момент мне пришлось выбирать между Реалом и Барселоной, но я прислушался к своем сердцу и выбрал Барселону", – сказал Неймар в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, 26 мая 2013 года Барселона объявила о переходе Неймара, заплатив за игрока 50 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона неймар Реал Мадрид
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