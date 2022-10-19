Платини: Бензема после ухода Роналду взял на себя его обязанности

Бывший футболист Ювентуса Микель Платини прокомментировал выступления форварда Реала Карима Бензема.

"Бензема был исключительным игроком в течение всех этих лет с Роналду. Он знал, как служить ему. Примечательно, что после ухода Роналду Карим взял на себя его обязанности.

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Бензема умен. Он не всегда в лучшей физической форме, но играет с головой. Трудно определить его амплуа. Он действует на острие атаки, перед воротами, сзади и в других местах. Бензема великолепен в интерпретации игры", – сказал Платини в интервью RMC Sport.

В текущем сезоне на счету Бензема 4 гола и 1 ассист в 6 матчах Ла Лиги.