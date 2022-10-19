iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Платини: Бензема после ухода Роналду взял на себя его обязанности

Легенда французского футбола в восторге от игры своего подопечного.
Сегодня, 21:49
Мишель Платини / Getty Images
Мишель Платини / Getty Images
0 0 0

Бывший футболист Ювентуса Микель Платини прокомментировал выступления форварда Реала Карима Бензема.

"Бензема был исключительным игроком в течение всех этих лет с Роналду. Он знал, как служить ему. Примечательно, что после ухода Роналду Карим взял на себя его обязанности.

Читайте также: Бензема назвал клуб, в котором намерен завершить карьеру

Бензема умен. Он не всегда в лучшей физической форме, но играет с головой. Трудно определить его амплуа. Он действует на острие атаки, перед воротами, сзади и в других местах. Бензема великолепен в интерпретации игры", – сказал Платини в интервью RMC Sport.

В текущем сезоне на счету Бензема 4 гола и 1 ассист в 6 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Мишель Платини
0 0 0

Статьи по теме

Бензема назвал клуб, в котором намерен завершить карьеру Бензема назвал клуб, в котором намерен завершить карьеру
Не Зиданом единым: Золотой мяч Бензема доставили необычным транспортом Не Зиданом единым: Золотой мяч Бензема доставили необычным транспортом
С зала на сцену: Карикатурист мультиком поздравил Бензема с выигрышем Золотого мяча С зала на сцену: Карикатурист мультиком поздравил Бензема с выигрышем Золотого мяча
"Народный трофей": Бензема трогательно подвел итоги завоевания Золотого мяча "Народный трофей": Бензема трогательно подвел итоги завоевания Золотого мяча
Помочь журналистам

Видео

Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА
Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа23:23
Гол Нуньеса принес Ливерпулю победу над Вест Хэмом
Еврокубки23:02
Будивельник без шансов уступил Калеву в Кубке Европы ФИБА
Европа22:50
Тен Хаг выступил с заявлением касаемо будущего Де Хеа в Манчестер Юнайтед
Европа22:28
Фанатка Тигрес отпраздновала гол команды, оголив грудь
Европа22:25
Реал - Севилья: где смотреть матч 22.10.2022 чемпионата Испании
ММА22:02
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа21:49
Платини: Бензема после ухода Роналду взял на себя его обязанности
Европа21:30
Челси - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч 22.10.2022 чемпионата Англии
Европа21:21
Манчестер Сити и Ливерпуль следят за главным талантом Наполи
Европа20:53
Боруссия пробилась в следующий этап Кубка Германии, обыграв Ганновер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK