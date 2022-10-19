Ньюкасл - Эвертон: обзор матча и результат игры 19.10.2022

В среду, 19 октября, Эвертон в матче 12-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Ньюкаслом.

Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела минимальное поражение, которое стало для "ирисок" уже третьим подряд в рамках чемпионата.

Единственный и победный для "сорок" гол в поединке на свой счет записал Мигель Альмирон, отличившись по истечении получаса игры.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Ньюкасл, набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Эвертон, имея в своем активе десять баллов, расположился на 15-й позиции.

Статистика матча Ньюкасл - Эвертон 12-го тура чемпионата Англии

Ньюкасл - Эвертон 1:0

Гол: Альмирон, 31

Владение мячом: 50% - 50%

Удары (в створ): 16(4) - 1(0)

Фолы: 9 - 12

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Гимараэш, Жоэлинтон (Уиллок 46) - Альмирон (Фрейзер 73), Уилсон (Вуд 86), Мерфи (Андерсон 73)

Эвертон: Пикфорд - Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен - Ивоби (Гарнер 74), Гуйе, Онана - Гордон, Калверт-Льюин (Мопе 74), Грэй (Макнил 80)

Предупреждения: Жоэлинтон 24, Шер 45+2 - Калверт-Льюин 7, Гордон 44, Гейе 64, Тарковски 89.