Ньюкасл - Эвертон: обзор матча и результат игры 19.10.2022
В среду, 19 октября, Эвертон в матче 12-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Ньюкаслом.
Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела минимальное поражение, которое стало для "ирисок" уже третьим подряд в рамках чемпионата.
Единственный и победный для "сорок" гол в поединке на свой счет записал Мигель Альмирон, отличившись по истечении получаса игры.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.
Ньюкасл, набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Эвертон, имея в своем активе десять баллов, расположился на 15-й позиции.
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон 12-го тура чемпионата Англии
Ньюкасл - Эвертон 1:0
Гол: Альмирон, 31
Владение мячом: 50% - 50%
Удары (в створ): 16(4) - 1(0)
Фолы: 9 - 12
Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Лонгстафф, Гимараэш, Жоэлинтон (Уиллок 46) - Альмирон (Фрейзер 73), Уилсон (Вуд 86), Мерфи (Андерсон 73)
Эвертон: Пикфорд - Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен - Ивоби (Гарнер 74), Гуйе, Онана - Гордон, Калверт-Льюин (Мопе 74), Грэй (Макнил 80)
Предупреждения: Жоэлинтон 24, Шер 45+2 - Калверт-Льюин 7, Гордон 44, Гейе 64, Тарковски 89.