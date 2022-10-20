Куртуа может не сыграть с Севильей

Андрей Лунин имеет шанс сыграть в еще одном матче за Реал.

Андрей Лунин может сыграть в еще одном матче чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, участие Тибо Куртуа в игре против Севильи под большим вопросом.

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Реал не хочет рисковать здоровьем бельгийского голкипера, если у них будут какие-то сомнения.

Решение об учасии вратаря в матче будет принято в пятницу за обоюдным согласием Анчелотти и бельгийца.