Куртуа может не сыграть с Севильей
Андрей Лунин имеет шанс сыграть в еще одном матче за Реал.
Андрей Лунин может сыграть в еще одном матче чемпионата Испании.
Как сообщает Marca, участие Тибо Куртуа в игре против Севильи под большим вопросом.
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Реал не хочет рисковать здоровьем бельгийского голкипера, если у них будут какие-то сомнения.
Решение об учасии вратаря в матче будет принято в пятницу за обоюдным согласием Анчелотти и бельгийца.