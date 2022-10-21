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Хави - о Роналду и Месси: Убежден, что они следили друг за другом

Испанец высказался о конкуренции двух легенд футбола.
Сегодня, 17:19
Роналду и Месси / Getty Images
Роналду и Месси / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави считает, что соперничество с форвардом Криштиану Роналду мотивировало Лионеля Месси.

"Криштиану давал ему дополнительный толчок, мотивировал становиться лучше. Криштиану и Лео, возможно, не признают это, но я убежден, что они следили друг за другом.

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Если в тебе есть спортивный дух, то ты хочешь быть лучшим", – приводит слова Хави издание GOAL.com.

Представляя два соперничающих между собой испанских клуба — Реал Мадрид и Барселону, Роналду и Месси с 2009 по 2018 год встречались друг с другом в рамках различных турниров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави Лионель Месси Криштиану Роналду
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