Хави - об игре де Йонга: Он провел совершенный матч против Вильярреала

Главный тренер Барселоны Хави оценил игру хавбека Френки де Йонга в матче Ла Лиги против Вильярреала (3:0).

"Думаю, он получил удовольствие от игры. Френки хорошо понял задачу и провел совершенный матч. Я очень рад за него, он это заслужил.

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Он убеждает меня, что должен играть в центре полузащиты этой команды. Он был очень хорош", – сказал Хави в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, нидерландец провел на поле 70 минут, не отличившись результативными действиями, однако за отведенное ему время на поле он выиграл 100% единоборств, а также 95% его передач были точными.