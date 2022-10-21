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Хави - об игре де Йонга: Он провел совершенный матч против Вильярреала

Испанец в восторге от своего подопечного.
Сегодня, 12:51
Де Йонг и Хави / Getty Images
Де Йонг и Хави / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави оценил игру хавбека Френки де Йонга в матче Ла Лиги против Вильярреала (3:0).

"Думаю, он получил удовольствие от игры. Френки хорошо понял задачу и провел совершенный матч. Я очень рад за него, он это заслужил.

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Он убеждает меня, что должен играть в центре полузащиты этой команды. Он был очень хорош", – сказал Хави в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, нидерландец провел на поле 70 минут, не отличившись результативными действиями, однако за отведенное ему время на поле он выиграл 100% единоборств, а также 95% его передач были точными.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Френки де Йонг
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