Барселона - Вильярреал 3:0 Видео голов и обзор матча 20.10.2022
В рамках десятого тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Вильярреал.
Подопечные Хави не оставили никаких шансов сопернику, выиграв встречу с разгромным счетом - 3:0.
Авторами голов в составе каталонцев стали: Левандовски, который оформил дубль, и Фати.
Гости за весь поединок создали несколько опасных моментов, но реализовать их не сумели.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Вильярерал:
Барселона - Вильярреал 3:0
Голы: Левандовски, 31, 35, Фати, 38.
Барселона: Тер Штеген - Роберто (Бельерин, 70), Кунде (Пике, 78), Алонсо, Альба - Гави, де Йонг (Бускетс, 70), Педри - Ф. Торрес, Левандовски (Рафинья, 75), Фати (Дембеле, 75).
Вильярреал: Рульи - Кико, Альбиоль (Манди, 80), П. Торрес, Педраса (Мохика, 25) - Пиньо, Парехо, Морланес (Тригерос, 57), Баэна - Джексон (Морено, 57), Данжума (Моралес, 46).
Предупреждение: П. Торрес.
Источник: MEGOGO