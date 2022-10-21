iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона - Вильярреал 3:0 Видео голов и обзор матча 20.10.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:22
Барселона - Вильярреал / Getty Images
Барселона - Вильярреал / Getty Images
0 0 0

В рамках десятого тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Вильярреал.

Подопечные Хави не оставили никаких шансов сопернику, выиграв встречу с разгромным счетом - 3:0.

Авторами голов в составе каталонцев стали: Левандовски, который оформил дубль, и Фати.

Гости за весь поединок создали несколько опасных моментов, но реализовать их не сумели.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Вильярерал:

Барселона - Вильярреал 3:0
Голы: Левандовски, 31, 35, Фати, 38.

Барселона: Тер Штеген - Роберто (Бельерин, 70), Кунде (Пике, 78), Алонсо, Альба - Гави, де Йонг (Бускетс, 70), Педри - Ф. Торрес, Левандовски (Рафинья, 75), Фати (Дембеле, 75).

Вильярреал: Рульи - Кико, Альбиоль (Манди, 80), П. Торрес, Педраса (Мохика, 25) - Пиньо, Парехо, Морланес (Тригерос, 57), Баэна - Джексон (Морено, 57), Данжума (Моралес, 46).

Предупреждение: П. Торрес.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вильярреал видео голов обзор матча
0 0 0

Статьи по теме

Барселона с дублем Левандовски разгромила Вильярреал Барселона с дублем Левандовски разгромила Вильярреал
Барселона - Вильярреал: где смотреть матч 20.10.2022 чемпионата Испании Барселона - Вильярреал: где смотреть матч 20.10.2022 чемпионата Испании
Бензема: На уровень Зидана и Роналдо я не выйду никогда Бензема: На уровень Зидана и Роналдо я не выйду никогда
Ломаченко - Ортис: прогноз на бой 29.10.2022 Ломаченко - Ортис: прогноз на бой 29.10.2022
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Вильярреал 3:0 Видео голов и обзор матча 20.10.2022
Барселона - Вильярреал 3:0 Видео голов и обзор матча 20.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа12:18
Бензема: На уровень Зидана и Роналдо я не выйду никогда
Бокс11:52
Ломаченко - Ортис: прогноз на бой 29.10.2022
Европа11:33
Стало известно, кто может заменить Джеррарда в Астон Вилле
Бокс11:09
Промоутер Усика: Бой Александра с Уайлдером невозможен
ЧМ-202210:45
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
Европа10:20
Челси - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч АПЛ 22.10.2022
Бокс10:06
Хирн сделал прогноз на потенциальный бой Ломаченко - Хэйни
Европа09:42
Президент Марселя отреагировал на слухи о возможном подписании Роналду
Бокс09:15
Фьюри включил Усика в список желаемых соперников на следующий год
Киберспорт08:50
The International 2022: онлайн-трансляция матчей плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK