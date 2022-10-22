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Милан на своем поле одолел Монцу

"Россонери" рвутся к первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.
Сегодня, 20:56
ФК Милан / Getty Images
ФК Милан / Getty Images
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В субботу, 22 октября, в рамках 11 тура Серии А Милан принимал Монцу. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Главным героем встречи стал хавбек "россонери" Браим Диас. Испанец отметился дублем, отличившись голами на 16-й и 41-й минутах.

Остальные голы в данной встрече забили форвард Дивок Ориги и защитник Тео Эрнандес. За Монцу отметился Филиппо Раноккья.

После 11 туров Милан идет на втором месте с 26-ю очками, а Монца занимает 14 строчку, набрав 10 баллов.

Милан - Монца 4:1

Голы: Диас, 16, 41, Ориги, 65, Эрнандес, 84 - Раноккья, 70

Милан: Тэтэрушану - Дест (Калулу, 46), Кьер (Габбия, 60), Томори, Эрнандес - Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 53), Побега - Ребич (Рафаэл Леау, 60), Ориги (Вранкс, 78), Жуниор Мессиас.

Монца: Ди Грегорио - Кальдирола (Карбони, 54), Мари, Антов, Карлос Аугусто, Барберис (Раноккия, 46), Сенси (Бондо, 66) - Пессина, Чурриа, Капрари (Гюткьяер, 66), Мота (Петанья, 54).

Предупреждения: Ориги, Бондо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан монца Серия А
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