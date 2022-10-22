Интер в голевой перестрелке оказался сильнее Фиорентины

Мхитарян на 90+5 минуте вырвал победу для своей команды.

В субботу, 22 октября, в рамках 11 тура Серии А Фиорентина принимала Интер. Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

В первые 15 минут "нерадзурри" смогли забить дважды, чем сильно потрясли соперника. Голами отметились хавбек Николо Барелла и форвард Луатаро Мартинес.

Фиорентина от данного нокдауна смогла отойти уже на 33-й минуте. Форвард Артур Кабрал удачно реализовал 11-метровый.

На 60-й минуте вингер Нанитамо Иконе сумел возобновить паритет в данном матче. Француз отметился с ассиста Кристиана Куаме.

Лаутаро Мартинес забил с пенальти в середине тайма, а на 90-й минуте Лука Йович забил ответный мяч.

Принести победу своей команде смог Генрих Мхитарян. Армянин на 90+5 минуте забил решающий гол, подарив 3 очка "нерадзурри".

Фиорентина - Интер 3:4

Голы: Кабрал, 33 пен, Иконе, 60, Йович, 90 - Барелла, 2, Мартинес, 15, 73 пен, Мхитарян, 90+5

Фиорентина: Терраччано - Додо (Венути, 82), Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 82) - Бонавентура, Данкан (Йович, 53), Амрабат (Барак, 83) - Артур, Куаме, Гонсалес (Иконе, 9).

Интер: Онана - Дармиан (Думфрис, 67), де Врей, Ачерби, Шкриньяр, Димарко (Гозенс, 67) - Мхитарян, Чалханоглу, Барелла - Корреа (Джеко, 61), Мартинес (Белланова, 85).

Предупреждения: Бонавентура, Ачерби, Додо, Амрабат, Миленкович - Барелла, Думфрис.