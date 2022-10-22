iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер в голевой перестрелке оказался сильнее Фиорентины

Мхитарян на 90+5 минуте вырвал победу для своей команды.
Вчера, 23:49
Фиорентина - Интер / Getty Images
Фиорентина - Интер / Getty Images
0 0 0

В субботу, 22 октября, в рамках 11 тура Серии А Фиорентина принимала Интер. Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

В первые 15 минут "нерадзурри" смогли забить дважды, чем сильно потрясли соперника. Голами отметились хавбек Николо Барелла и форвард Луатаро Мартинес.

Фиорентина от данного нокдауна смогла отойти уже на 33-й минуте. Форвард Артур Кабрал удачно реализовал 11-метровый.

На 60-й минуте вингер Нанитамо Иконе сумел возобновить паритет в данном матче. Француз отметился с ассиста Кристиана Куаме.

Лаутаро Мартинес забил с пенальти в середине тайма, а на 90-й минуте Лука Йович забил ответный мяч.

Принести победу своей команде смог Генрих Мхитарян. Армянин на 90+5 минуте забил решающий гол, подарив 3 очка "нерадзурри".

Фиорентина - Интер 3:4

Голы: Кабрал, 33 пен, Иконе, 60, Йович, 90 - Барелла, 2, Мартинес, 15, 73 пен, Мхитарян, 90+5

Фиорентина: Терраччано - Додо (Венути, 82), Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 82) - Бонавентура, Данкан (Йович, 53), Амрабат (Барак, 83) - Артур, Куаме, Гонсалес (Иконе, 9).

Интер: Онана - Дармиан (Думфрис, 67), де Врей, Ачерби, Шкриньяр, Димарко (Гозенс, 67) - Мхитарян, Чалханоглу, Барелла - Корреа (Джеко, 61), Мартинес (Белланова, 85).

Предупреждения: Бонавентура, Ачерби, Додо, Амрабат, Миленкович - Барелла, Думфрис.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер фиорентина Серия А
0 0 0

Статьи по теме

Милан - Монца 4:1 Видео голов матча 22.10.22 Серии А Милан - Монца 4:1 Видео голов матча 22.10.22 Серии А
Милан на своем поле одолел Монцу Милан на своем поле одолел Монцу
Ювентус - Эмполи 4:0 Видео голов матча 21.10.2022 Ювентус - Эмполи 4:0 Видео голов матча 21.10.2022
Ювентус уверенно разобрался с Эмполи в матче Серии А Ювентус уверенно разобрался с Эмполи в матче Серии А
Помочь журналистам

Видео

Ярмоленко отметился уже третьим голом за Аль-Айн
Ярмоленко отметился уже третьим голом за Аль-Айн

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров

Последние новости

ММА00:51
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА00:39
Махачев удушающим приемом победил Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе
Европа00:15
Реал без Лунина победил Севилью
Вчера, 23:49
Европа23:49
Интер в голевой перестрелке оказался сильнее Фиорентины
ММА23:32
Стерлинг техническим нокаутом одолел Диллашоу, защитив титул в легчайшем весе
НБА23:16
НБА думает над решением серьезной проблемы "танкования" команд
ММА23:03
Шон О’Мэлли одержал победу раздельным решением над Петром Яном
Европа22:50
Поттер: Не могу заявлять, что Челси заслужил победу
Европа22:46
Милан - Монца 4:1 Видео голов матча 22.10.22 Серии А
Формула 122:31
Брэд Питт занимается созданием фильма о Формуле 1, Хэмилтон станет продюсером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK