Зидан анонсировал свое возвращение в футбол

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заявил о том, что скоро вернется к тренерской работе.

По словам французского специалиста, в ближайшее время он приступит к деятельности в футболе.

"Я не скучаю по футболу, ведь осталось недолго ждать. Подождем, немного подождем".

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"Когда меня увидите? Скоро, очень скоро", - приводит слова Зидана RMC Sport.

По информации французских изданий, Зидан является кандидатом на должность главного тренера сборной Франции.

Напомним, французский тренер находится без команды с июня 2021 года, когда во второй покинул Реал.