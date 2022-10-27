Педри: Барселона не заслужила выход в плей-офф Лиги чемпионов

Хавбек Барселоны Педри после матча с Баварией (0:3) заявил, что каталонцы заслуженно не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

"Безусловно, это провал. Барселона должна выходить из группы, но этого не произошло, потому что мы не заслужили выступать дальше в ЛЧ.

У нас очень молодая команда, ей еще есть куда расти. Клуб оформил отличные трансферы, но для Лиги чемпионов этого оказалось недостаточно.

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Это огромное разочарование. Нам многого не хватает, нужно быть самокритичными.

Да, мы заслуживали большего в матче с Мюнхене, в игре с Интером в Милане были определенные обстоятельства… Тем не менее после сегодняшнего матча очевидно, что мы не готовы к борьбе в Лиге чемпионов", – сказал Педри в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, после пяти туров Лиги чемпионов Барселона занимает третье место, набрав 4 балла.