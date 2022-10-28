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Браун: Левая нога Антони - как волшебная палочка, как у Месси или Марадоны

Бразильца уже сравнивают с великими футболистами.
Сегодня, 13:57
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images
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Экс-футболист Манчестер Юнайтед Уэс Браун сравнил вингера клуба Антони с Лионелем Месси и Диего Марадоной.

"Левая нога Антони – все равно что волшебная палочка, как у Месси или Марадоны.

У него большое мастерство и самообладание. Вы знаете, что он собирается смещаться в центр, но немногим удается его остановить.

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Он очень сообразительный, знает и уверен в том, что делает, и иногда его трудно опекать. Пожалуй, его можно сравнить с Арьеном Роббеном", – сказал Браун в интервью Goal.com.

В текущем сезоне на счету 22-летнего бразильца 3 гола в 6 матчах АПЛ. 

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