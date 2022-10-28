Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Представляем вашему вниманию видео голов "красных дьяволов" в поединке с молдавским соперником по группе Е.

На Олд Траффорд состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Шерифом. Встреча завершилась разгромной победой манкунианцев со счетом 3:0.

Первый гол поединка на себя записал Диогу Далот перед самым перерывом. Во второй 45-минутке голами также отметились вышедший на замену Маркус Рэшфорд и Криштиану Роналду, отбывший наказание за свой демарш.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0

Голы: Далот, 44, Рэшфорд, 65, Роналду, 81.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф, Мартинес (Магуайр, 46), Маласия (Шоу, 63) - Каземиро (МакТоминей, 63), Эриксен, Антони (Рэшфорд, 46), Фернандеш, Гарначо (ван де Бек, 79) - Роналду.

Шериф: М. Коваль - Гедеш, Кики, Радельич, Кпозо - Бадоло (Глига, 90+3), Диоп (Хатман, 79), Кьябу, Салифу, Аканби (Витор, 79) - Атьемвен (Н. Коваль, 89).

Предупреждения: Магуайр - Аканби, Гедеш.

Источник: MEGOGO