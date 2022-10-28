Роналду установил антирекорд текущего розыгрыша Лиги Европы

Карьера португальской звезды Криштиану Роналду подходит к закату, что сказывается на его результатах на поле.

Как сообщает статистический портал WhoScored, нападающий установил антирекорд нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

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Роналду не реализовал пять явных голевых моментов. Это худший показатель среди всех игроков, принявших участие в турнире.

Всего же в данном соревновании форвард провел пять матчей, в которых забил дважды Шерифу. Один из голов был с пенальти.