Роналдо не включил Роналду в свой список величайших игроков в истории футбола

Быть может бразилец забыл о Криштиану, а может действительно не считает его одним из лучших.

Двукратный победитель чемпионата мира Роналдо войдет в историю как один из величайших игроков всех времен благодаря своему таланту, которому, к сожалению, во многом помешали травмы.

В разговоре с The Guardian после выхода его документального фильма "Феномен" Роналдо спросили, кто является лучшим аргентинским футболистом: Лионель Месси или Диего Марадона.

"Это несправедливо", — ответил он. "Я думаю, что есть очень, очень особенная группа, в которую входят Диего, Месси, (Йохан) Кройф, (Франц) Беккенбауэр, Пеле, (Марко) ван Бастен, Роналдиньо".

"Я бы включил себя. Пусть болельщики говорят, пусть обсуждают это в барах. Но их нельзя ранжировать, нельзя сравнивать поколения. Люди называют меня Оригинальным Роналдо, но, черт возьми, были и другие — и они не были фальшивыми. Я не единственный, и придет больше, и они будут лучше меня во всем".

Примечательно, что двукратный обладатель Золотого мяча не включил в данный перечень Криштиану Роналду, у которого в последнее время возникли серьезные проблемы в Манчестер Юнайтед.