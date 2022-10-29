Игрок Вулверхэмптона устроил забег с фанатами на парковке супермаркета

Футболист не дал победить себя в беге даже молодым поклонникам.

Некоторые футболисты в свободное время, выходя в город, мало коммуницируют с болельщиками, стараясь как можно быстрее вернуться в свой особняк.

А есть те, кто не против поболтать со своими поклонниками, проводя с ними больше времени. К таким принадлежит вингер Вулверхэмптона Адама Траоре.

26-летний испанец одним октябрьским вечером после (или перед) похода в супермаркет встретился с несколькими молодыми фанатами. В итоге они решили устроить на парковке забег.

Натирал ли он себя маслом, как это бывает перед матчами АПЛ, остается неизвестным. Зато под самый конец забега он в издевательской манере бежал спиной вперед.

Не сумев зарекомендовать себя тренерскому штабу Барселоны во второй части прошлого сезона, игрок вернулся в Вулверхэмптон. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах "волков", записав на свой счет два гола.