Лейпциг - Байер 2:0: обзор матча и результат игры 29.10.2022

"Красные быки" поднялись на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

В субботу, 29 октября, Лейпциг в матче 12-го тура чемпионата Германии принимал на своем поле Байер.

Команда Марко Розе отправила в ворота соперника по мячу в каждом из таймов, одержав победу со счетом 2:0.

"Красные быки" вышли вперед на 32-й минуте встречи благодаря точному удару Кристофера Нкунку, а ближе к концу поединка Тимо Вернер установил окончательный результат.

Лейпциг, набрав 19 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, а Байер с девятью баллами находится на 16-й позиции.

Статистика матча Лейпциг - Байер 12-го тура чемпионата Германии

Лейпциг - Байер 2:0

Голы: Нкунку, 32, Вернер, 83

Владение мячом: 46% - 54%

Удары (в створ): 10 (6) - 4 (1)

Атаки: 111 - 115

РБ Лейпциг: Нюланд - Симакан (Гвардиол, 46), Орбан, Диалло, Раум (Хальстенберг, 71) - Хенрихс, Кампль (Хайдара, 46), Шлягер, Собослаи (Ольмо, 71) - Вернер, Нкунку (Андре Силва, 84)

Байер: Градецки - Та, Тапсоба, Гинкапье - Фосу-Менса (Фримпонг, 54), Андрих, Амири (Паласиос, 65), Синкгравен (Баккер, 65) - Диаби, Гложек (Шик, 65), Адли (Хадсон-Одои, 77)

Предупреждения: Кампль, 35, Диалло, 76, Хенрихс, 86 - Тапсоба, 26, Гинкопье, 31

Напомним, что свой следующий матч Лейпциг проведет на выезде против Шахтера в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в среду, 2 ноября.