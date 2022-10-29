Лейпциг - Байер 2:0: обзор матча и результат игры 29.10.2022
В субботу, 29 октября, Лейпциг в матче 12-го тура чемпионата Германии принимал на своем поле Байер.
Команда Марко Розе отправила в ворота соперника по мячу в каждом из таймов, одержав победу со счетом 2:0.
"Красные быки" вышли вперед на 32-й минуте встречи благодаря точному удару Кристофера Нкунку, а ближе к концу поединка Тимо Вернер установил окончательный результат.
Лейпциг, набрав 19 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, а Байер с девятью баллами находится на 16-й позиции.
Статистика матча Лейпциг - Байер 12-го тура чемпионата Германии
Лейпциг - Байер 2:0
Голы: Нкунку, 32, Вернер, 83
Владение мячом: 46% - 54%
Удары (в створ): 10 (6) - 4 (1)
Атаки: 111 - 115
РБ Лейпциг: Нюланд - Симакан (Гвардиол, 46), Орбан, Диалло, Раум (Хальстенберг, 71) - Хенрихс, Кампль (Хайдара, 46), Шлягер, Собослаи (Ольмо, 71) - Вернер, Нкунку (Андре Силва, 84)
Байер: Градецки - Та, Тапсоба, Гинкапье - Фосу-Менса (Фримпонг, 54), Андрих, Амири (Паласиос, 65), Синкгравен (Баккер, 65) - Диаби, Гложек (Шик, 65), Адли (Хадсон-Одои, 77)
Предупреждения: Кампль, 35, Диалло, 76, Хенрихс, 86 - Тапсоба, 26, Гинкопье, 31
Напомним, что свой следующий матч Лейпциг проведет на выезде против Шахтера в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в среду, 2 ноября.