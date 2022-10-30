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Аталанта Малиновского на выезде одолела Эмполи

Украинец вышел на поле, однако результативными действиями не отметился.
Сегодня, 15:29
ФК Аталанта / Getty Images
ФК Аталанта / Getty Images
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В воскресенье, 30 октября, в рамках 12-го тура Серии А Эмполи встречался с Аталантой. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Голами в данной встрече отметились защитник Ханс Хатебур и атакующий полузащиник Адемола Лукман. На 42-й минуте хавбек Тен Копмейнерс не реализовал 11-метровый.

Отметим, украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский вышел на поле лишь на 65-й минуте, не отметившись за отведенное ему на поле время результативными действиями.

Эмполи - Аталанта 0:2

Голы: Хатебур, 32, Лукман, 59

Эмполи: Викарио, Эбуэхи, Луперто (Валюкевич, 46), де Винтер (Исмайли, 56), Какаче, Марин, Хендерсон (Фаццини, 66), Бандинелли (Акпа-Акпро, 77), Байрами, Дестро, Пьяца (Камбьяги, 56).

Аталанта: Муссо, Хатебур, Толои, Демирал, Скальвини (Гимшити, 55), Мэле (Дзортеа, 89), Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон (Малиновский, 65), Лукман (Околи, 89), Хейлунд (Сапата, 65).

Предупреждения: де Винтер, Дестро, Хатебур.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи аталанта Серия А
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