Роналду приобрел самый дорогой дом в Португалии
Именитый португалец может вернуться на родину.
Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду приобрел себе дом в Португалии за баснословные 18 млн евро. Об этом сообщает издание The Sun.
Особняк площадью 2720 квадратных метров занимает три этажа. Кроме того, это самый дорогой дом в Португалии и находится он в 40 минутах езды от Лиссабона.
Ожидается, что вилла будет готова к заселению уже в начале 2023 года.
Также СМИ связывают приобретение дома близи от Лиссабона с тем, что 37-летний португалец может в январское трансферное окно вернуться в родной Спортинг.
Ранее сообщалось, что Роналду установил антирекорд текущего розыгрыша Лиги Европы.