Роналду приобрел самый дорогой дом в Португалии

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду приобрел себе дом в Португалии за баснословные 18 млн евро. Об этом сообщает издание The Sun.

Особняк площадью 2720 квадратных метров занимает три этажа. Кроме того, это самый дорогой дом в Португалии и находится он в 40 минутах езды от Лиссабона.

Ожидается, что вилла будет готова к заселению уже в начале 2023 года.

Также СМИ связывают приобретение дома близи от Лиссабона с тем, что 37-летний португалец может в январское трансферное окно вернуться в родной Спортинг.

Ранее сообщалось, что Роналду установил антирекорд текущего розыгрыша Лиги Европы.