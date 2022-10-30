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Роналду приобрел самый дорогой дом в Португалии

Именитый португалец может вернуться на родину.
Сегодня, 16:21
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду приобрел себе дом в Португалии за баснословные 18 млн евро. Об этом сообщает издание The Sun.

Особняк площадью 2720 квадратных метров занимает три этажа. Кроме того, это самый дорогой дом в Португалии и находится он в 40 минутах езды от Лиссабона.

Ожидается, что вилла будет готова к заселению уже в начале 2023 года.

Также СМИ связывают приобретение дома близи от Лиссабона с тем, что 37-летний португалец может в январское трансферное окно вернуться в родной Спортинг.

Ранее сообщалось, что Роналду установил антирекорд текущего розыгрыша Лиги Европы.

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