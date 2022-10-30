iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Торино - Милан 2:1: обзор матча и результат игры 30.10.2022

"Дьяволы" были далеки от победы, нанеся всего один удар в створ за всю игру.
Вчера, 23:48
Жуниор Мессиас / Getty Images
Жуниор Мессиас / Getty Images
0 0 0

В воскресенье, 30 октября, в рамках 12-го тура итальянской Серии А встретились Торино и Милан. Встреча завершилась победой "гранатовых" со счетом 2:1.

Ближе к концу первого тайма "быки" выдали ударную трехминутку, когда им удалось забить в ворота действующего чемпиона Италии сразу два гола: по разу отметились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук.

В середине второй половины "россонери" сумели отыграть один мяч усилиями Жуниора Мессиаса. Но это было все, на что хватило команду Стефано Пиоли, которая потерпела свое второе поражение в чемпионате Италии.

Милан по итогам тура занимает третье место с 26 очками. Торино, благодаря победе, поднялся на девятую строчку таблицы, заработав 17 баллов.

Статистика матча Торино - Милан 12-го тура Серии А

Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 7 - 12
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 11 - 16
Атаки: 106 - 90

Торино - Милан 2:1
Голы: Джиджи, 35, Миранчук, 37 - Мессиас, 67.

Торино: Милинкович-Савич - Джиджи, Схурс (Зима, 76), Буонджорно (Родригес, 74) - Синго, Лукич, Риччи (Линетти, 85), Лазаро - Миранчук (Адопо, 85), Пеллегри (Карамо, 74), Влашич.

Милан: Татарушану - Калулу (Дест, 46), Габбия, Томори, Эрнандес - Тонали (Беннасер, 70), Побега, Мессиас (Жиру, 78), Диас (де Кетеларе, 46), Леау (Ребич, 46) - Ориги.

Предупреждения: Схурс, Буонджорно, Пеллегри, Линетти, Лукич - Калулу, Побега.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан торино Серия А
0 0 0

Статьи по теме

Малиновский может сменить клуб в Италии Малиновский может сменить клуб в Италии
Аталанта Малиновского на выезде одолела Эмполи Аталанта Малиновского на выезде одолела Эмполи
Наполи добыл разгромную победу над Сассуоло Наполи добыл разгромную победу над Сассуоло
Защитник Арсенала стал жертвой поножовщины в торговом центре Защитник Арсенала стал жертвой поножовщины в торговом центре
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя
Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

Формула 101:04
Гасли рискует пропустить одну гонку, если наберет еще два штрафных балла до 22 мая 2023 года
Формула 100:46
Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за один сезон
Формула 100:31
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула 100:28
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Формула 100:24
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 100:19
Ферстаппен - победитель Гран-при Мексики, ставшего одним из скучнейших за весь сезон
Вчера, 23:48
Европа23:48
Торино нанес Милану второе поражение в чемпионате Италии
Бокс23:12
"Не лучший бой": Хэйни оценил победу Ломаченко над Ортисом
Украина23:10
"ДКую за довіру": Сидорчук провел 300-й матч за Динамо
Европа22:39
Гол в ворота Вест Хэма стал для Рэшфорда 100-м в футболке Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK