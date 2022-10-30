Торино - Милан 2:1: обзор матча и результат игры 30.10.2022

"Дьяволы" были далеки от победы, нанеся всего один удар в створ за всю игру.

В воскресенье, 30 октября, в рамках 12-го тура итальянской Серии А встретились Торино и Милан. Встреча завершилась победой "гранатовых" со счетом 2:1.

Ближе к концу первого тайма "быки" выдали ударную трехминутку, когда им удалось забить в ворота действующего чемпиона Италии сразу два гола: по разу отметились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук.

В середине второй половины "россонери" сумели отыграть один мяч усилиями Жуниора Мессиаса. Но это было все, на что хватило команду Стефано Пиоли, которая потерпела свое второе поражение в чемпионате Италии.

Милан по итогам тура занимает третье место с 26 очками. Торино, благодаря победе, поднялся на девятую строчку таблицы, заработав 17 баллов.

Статистика матча Торино - Милан 12-го тура Серии А

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 7 - 12

Удары в створ: 4 - 1

Фолы: 11 - 16

Атаки: 106 - 90

Торино - Милан 2:1

Голы: Джиджи, 35, Миранчук, 37 - Мессиас, 67.

Торино: Милинкович-Савич - Джиджи, Схурс (Зима, 76), Буонджорно (Родригес, 74) - Синго, Лукич, Риччи (Линетти, 85), Лазаро - Миранчук (Адопо, 85), Пеллегри (Карамо, 74), Влашич.

Милан: Татарушану - Калулу (Дест, 46), Габбия, Томори, Эрнандес - Тонали (Беннасер, 70), Побега, Мессиас (Жиру, 78), Диас (де Кетеларе, 46), Леау (Ребич, 46) - Ориги.

Предупреждения: Схурс, Буонджорно, Пеллегри, Линетти, Лукич - Калулу, Побега.