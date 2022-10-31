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Ибрагимович: Я нужен Франции: у них есть Мбаппе и Месси, но нет Бога

Швед в фирменной для себя стиле прокомментировал темы обсуждений во французском футболе.
Сегодня, 23:10
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images
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Златан Ибрагимович оставил заметный след в истории французского футбола, проведя четыре года в составе ПСЖ, каждый год выигрывая чемпионский титул.

По его мнению, с того момента, как он покинул французский чемпионат, там нечего обсуждать. И это несмотря на то, что там выступают Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

"С тех пор, как я покинул Францию, им не о чем говорить", - цитирует Златана Sky Sports. "Мне не нужна Франция, я нужен ей. Даже если у вас есть Мбаппе, Неймар, Месси, вам это не поможет, потому что у вас нет Бога".

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В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович все еще не появлялся на футбольном поле, восстанавливаясь после летней операции на колене, которое беспокоило его весь прошлый сезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Милан ПСЖ Лионель Месси Златан Ибрагимович Серия А Лига 1 Килиан Мбаппе
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