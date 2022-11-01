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Анчелотти могут дисквалифицировать за "придуманный" пенальти в матче Реал - Жирона

Итальянец может быть отстранен на несколько игр чемпионата Испании за критику судейства.
Сегодня, 00:40
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images
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Королевская федерация футбола Испании (RFEF) начала рассмотрение дела в отношении Карло Анчелотти, раскритиковавшего судейство в исполнении Мелеро Лопеса, который работал на матче Реал - Жирона (1:1), сообщает AS.

На 80-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу "бланкос" Жирона получила пенальти за игру рукой в исполнении Марко Асенсио, что вызвало споры. После матча итальянский специалист заявил, что "мяч попал в грудь, а не руку, так что пенальти был придуман".

Сообщается, что вердикт будет вынесен уже после чемпионата мира в Катаре. Тренеру грозит от двух до четырех матчей дисквалификации.

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В Реале были возмущены данным развитием событий. Королевский клуб уже заявил, что если Анчелотти будет отстранен, он обратится к вышестоящим инстанциям. 

В прошлом сезоне игрок Валенсии Хосе Гайя получил 4-матчевую дисквалификацию за критику судейства матча "летучих мышей" с Осасуной. Примечательно, что в той игре главным арбитром был также Мелеро Лопес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Жирона
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