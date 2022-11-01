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Группа C: Барселона напоследок обыграла Викторию, Бавария добыла 100% результат

Завершились все матчи самой не интересной группы игрового дня.
Вчера, 23:52
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images
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В квартете С Лиги чемпионов перед последним туром было известно все с турнирной точки зрения, а потому командам оставалось только утешать свое самолюбие.

Барселона, которая второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов в Лигу Европы, поехала в Чехию на матч против местной Виктории. Каталонцы вышли на поле далеко не основным составом, но все же сумели одержать победу, несмотря на один пропущенный гол.

Дебютный гол в Лиге чемпионов забил юный полузащитник Пабло Торре.

Виктория - Барселона 2:4
Голы: Хори, 51, 63 - Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75

Бавария дома принимала Интер. Эти команды также все решили еще до очного противостояния - Бавария забронировала себе первое место, а Интер - второе. В первом тайме был забит только один гол, его автором стал Бенжамен Павар, который забил после навеса Киммиха.

Во втором тайме прекрасным голом отметился Чупо-Мотинг, который издали пробил голкипера соперника.

Бавария - Интер 2:0
Гол: Павар, 32, Чупо-Мотинг, 72 

Итоговая таблица группы С

  1. Бавария - 18
  2. Интер - 10
  3. Барселона - 7
  4. Виктория - 0
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Интер Милан Бавария Мюнхен
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