Группа C: Барселона напоследок обыграла Викторию, Бавария добыла 100% результат

В квартете С Лиги чемпионов перед последним туром было известно все с турнирной точки зрения, а потому командам оставалось только утешать свое самолюбие.

Барселона, которая второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов в Лигу Европы, поехала в Чехию на матч против местной Виктории. Каталонцы вышли на поле далеко не основным составом, но все же сумели одержать победу, несмотря на один пропущенный гол.

Дебютный гол в Лиге чемпионов забил юный полузащитник Пабло Торре.

Виктория - Барселона 2:4

Голы: Хори, 51, 63 - Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75

Бавария дома принимала Интер. Эти команды также все решили еще до очного противостояния - Бавария забронировала себе первое место, а Интер - второе. В первом тайме был забит только один гол, его автором стал Бенжамен Павар, который забил после навеса Киммиха.

Во втором тайме прекрасным голом отметился Чупо-Мотинг, который издали пробил голкипера соперника.

Бавария - Интер 2:0

Гол: Павар, 32, Чупо-Мотинг, 72

Итоговая таблица группы С