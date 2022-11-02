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Тен Хаг перед важным матчем Лиги Европы посетил ресторан на нетрадиционном транспорте

Никаких машин, только экологически чистый вид транспорта.
Сегодня, 17:34
Эрик тен Хаг / The Sun
Эрик тен Хаг / The Sun
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Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг был замечен во время велопрогулки со своей женой в Чешире в преддверии решающего матча Лиги Европы в четверг, 3 ноября, сообщает The Sun.

"Красные дьяволы" сыграют с Реал Сосьедадом на Аноэте. Им необходима победа с разницей в два гола, иначе они попадут в 1/16 финала турнира, где англичанам по итогам жеребьевки могут попасться Барселона или Ювентус.

Во вторник, 2 ноября, тен Хаг сделал перерыв от всей этой драмы и отправился на велосипедную прогулку со своей женой Бьянкой. Пара взяла свои электрические велосипеды и отправилась в ресторан в деревне Хейл, чтобы немного отдохнуть.

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На данный момент Манчестер Юнайтед занимает второе место группы Е Лиги Европы, имея в активе 12 очков. Предстоящая встреча с Реал Сосьедадом определит победителя квартета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг
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Тен Хаг перед важным матчем Лиги Европы посетил ресторан на нетрадиционном транспорте
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