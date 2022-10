Гол в ворота Вест Хэма стал для Рэшфорда 100-м в футболке Манчестер Юнайтед

На 38-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Кристиан Эриксен совершил подачу на Маркуса Рэшфорда, который в верховой борьбе переиграл Тило Керера и точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот Лукаша Фабьянски. Этот гол так и остался единственным, а МЮ победил 1:0.

Для 24-летнего англичанина данное взятие ворот стало юбилейным. Как сообщает официальный аккаунт манкунианцев в Twitter, Рэшфорд забил свой 100-й гол за клуб. Для этого ему понадобилось 318 матчей. К тому же на его счету 61 голевая передача.

Первый гол форвард забил в своей дебютной игре. Это произошло 25 февраля 2016 года в матче Лиги Европы против Мидтьюлланда - тогда игрок отметился дублем.

По информации Opta, Маркус стал 22-м игроком Юнайтед, который преодолел данную планку голов за клуб. При этом он стал первым таким игроком со времен Уэйна Руни (2009 год).

100 - Marcus Rashford has become the 22nd player to score 100 goals for @ManUtd, and the first player to reach this milestone for the club since Wayne Rooney in 2009. Centurion. pic.twitter.com/f46eFtMT77