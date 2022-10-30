iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гол в ворота Вест Хэма стал для Рэшфорда 100-м в футболке Манчестер Юнайтед

Маркус внес себя в список легенд манкунианцев, которые отметились подобным достижением.
Вчера, 22:39
Маркус Рэшфорд / Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд / Манчестер Юнайтед
0 0 0

На 38-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Кристиан Эриксен совершил подачу на Маркуса Рэшфорда, который в верховой борьбе переиграл Тило Керера и точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот Лукаша Фабьянски. Этот гол так и остался единственным, а МЮ победил 1:0.

Для 24-летнего англичанина данное взятие ворот стало юбилейным. Как сообщает официальный аккаунт манкунианцев в Twitter, Рэшфорд забил свой 100-й гол за клуб. Для этого ему понадобилось 318 матчей. К тому же на его счету 61 голевая передача.

Первый гол форвард забил в своей дебютной игре. Это произошло 25 февраля 2016 года в матче Лиги Европы против Мидтьюлланда - тогда игрок отметился дублем.

По информации Opta, Маркус стал 22-м игроком Юнайтед, который преодолел данную планку голов за клуб. При этом он стал первым таким игроком со времен Уэйна Руни (2009 год).

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд принял участие в 15 играх Манчестер Юнайтед, записав на свой счет 7 голов и 3 результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Маркус Рэшфорд
0 0 0

Статьи по теме

Тен Хаг - о Де Хеа: От матча к матчу он прогрессирует, я им очень доволен Тен Хаг - о Де Хеа: От матча к матчу он прогрессирует, я им очень доволен
Манчестер Юнайтед одержал минимальную победу над Вест Хэмом Манчестер Юнайтед одержал минимальную победу над Вест Хэмом
Гасли рискует пропустить одну гонку, если наберет еще два штрафных балла до 22 мая 2023 года Гасли рискует пропустить одну гонку, если наберет еще два штрафных балла до 22 мая 2023 года
Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за один сезон Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за один сезон
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя
Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

Формула 101:04
Гасли рискует пропустить одну гонку, если наберет еще два штрафных балла до 22 мая 2023 года
Формула 100:46
Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за один сезон
Формула 100:31
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула 100:28
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Формула 100:24
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 100:19
Ферстаппен - победитель Гран-при Мексики, ставшего одним из скучнейших за весь сезон
Вчера, 23:48
Европа23:48
Торино нанес Милану второе поражение в чемпионате Италии
Бокс23:12
"Не лучший бой": Хэйни оценил победу Ломаченко над Ортисом
Украина23:10
"ДКую за довіру": Сидорчук провел 300-й матч за Динамо
Европа22:39
Гол в ворота Вест Хэма стал для Рэшфорда 100-м в футболке Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK