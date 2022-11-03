Лидер Челси снялся в рекламе вместе с Кантона и Анри - в ней он Бог

Полузащитник сборной Англии и лондонского Челси Мэйсон Маунт снялся в новой Рождественской рекламе одного из спортивных магазинов.

23-летний футболист предстанет перед болельщиками в образе греческого Бога, который будет держать на специальной подушке футбольный бутс.

Также известно, что в рекламе приняли участие легендарные французские футболисты - Тьерри Анри и Эрик Кантона.

Анри и Кантона

Нашлось место в видео и партнере Маунта по сборной Деклану Райсу, а также знаменитому английскому комментатору Клайву Тайлделси.

Напомним, что ранее Маунта былоназван самым завидным холостяком всей Великобритании.