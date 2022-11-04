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Маскот Реал Сосьедада потролил Роналду, изобразив фирменное празднование португальца

Криштиану точно не одобрил бы данную шутку.
Вчера, 21:52
Реал Сосьедад / Getty Images
Реал Сосьедад / Getty Images
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Маскот Реал Сосьедад после матча с Манчестер Юнайтед (0:1) в рамках Лиги Европы решил развлечь фанатов, спародировав форварда команды-соперника Криштиану Роналду.

После финального свистка парень в костюме прыгал перед трибуной с болельщиками, имитируя празднование гола Роналду, на что фанаты в ответ кричали ему Siiii!

Напомним, Роналду отдал ассист в матче с Реал Сосьедадом, который помог команде победить. В свою очередь баскский клуб сохранил первое место группы Е, получив путевку в плей-офф Лиги Европы сразу с 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Криштиану отомстил Гари Невиллу за критику в свой адрес.

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