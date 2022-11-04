Маскот Реал Сосьедада потролил Роналду, изобразив фирменное празднование португальца
Криштиану точно не одобрил бы данную шутку.
Маскот Реал Сосьедад после матча с Манчестер Юнайтед (0:1) в рамках Лиги Европы решил развлечь фанатов, спародировав форварда команды-соперника Криштиану Роналду.
После финального свистка парень в костюме прыгал перед трибуной с болельщиками, имитируя празднование гола Роналду, на что фанаты в ответ кричали ему Siiii!
Напомним, Роналду отдал ассист в матче с Реал Сосьедадом, который помог команде победить. В свою очередь баскский клуб сохранил первое место группы Е, получив путевку в плей-офф Лиги Европы сразу с 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что Криштиану отомстил Гари Невиллу за критику в свой адрес.