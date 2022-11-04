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Футбол

Хави рассказал, в какой роли Пике может вернуться в Барселону

Испанец ждет новых успехов от экс-подопечного.
Вчера, 22:20
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images
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Главный тренер Барселоны Хави заявил, что защитник Жерар Пике может в будущем вернуться в клуб, однако уже в новой роли.

"Он может стать президентом или кем угодно.

С точки зрения личности, лидерства и того, что он транслирует... У него достаточно потенциала", – сказал Хави в интервью As.

Напомним, последний матч Жерара Пике состоится в субботу, 5 ноября, когда Барселона будет принимать в гостях Альмерию. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Артета был шокирован новостью о том, что Пике завершает карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Жерар Пике
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