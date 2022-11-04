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Футбол

Артета был шокирован новостью о том, что Пике завершает карьеру

Испанский специалист потерял дар речи от услышанной новости.
Сегодня, 01:02
Микель Артета / Mirror
Микель Артета / Mirror
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Лондонский Арсенал на своем поле обыграл швейцарский Цюрих со счетом 1:0 и завоевал место в 1/8 финала Лиги Европы.

Во время послематчевой пресс-конференции наставника "канониров" Микеля Артету попросили прокомментировать заявление центрбека Барселоны Жерара Пике о завершении карьеры.

40-летний испанец был шокирован услышанным, не зная о решении своего соотечественника. Еще больше он удивился, когда узнал, что в эти выходные он проведет свой последний матч.

"Простите?", - сказал испанец, когда впервые услышал новость от журналиста. "Окей, я только что об этом узнал, так что спасибо за информацию. Я запомню, что вы предоставили мне новости".

"На выходных (Пике проведет последний матч)? Вау. Я не знаю, что сказать. Невероятная карьера, невероятный характер. Он столько отдал этой игре. Его будет не хватать, потому что, я считаю, он был топовым футболистом, мирового уровня".

Последний матч Жерара Пике состоится в субботу, 5 ноября, когда Барселона будет принимать в гостях Альмерию. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жерар Пике Микель Артета Арсенал Лондон
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