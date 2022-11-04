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Лига Европы. Группа А: Арсенал сильнее Цюриха, Буде/Глимт уступил ПСВ

Команды определились со своим окончательным положением в квартете.
Сегодня, 00:03
Арсенал - Цюрих / ФК Арсенал
Арсенал - Цюрих / ФК Арсенал
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В Лондоне на Эмирейтс завершился матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором Арсенал принимал в гостях швейцарский Цюрих. Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля 1:0.

Победный гол состоялся еще в первом тайме, когда Киран Тирни сумел пробить Яника Брехера. "Канониры" сохранили за собой первое место группы А, выйдя напрямую в 1/8 финала турнира. Цюрих покидает еврокубки.

Арсенал - Цюрих 1:0
Гол: Тирни, 17.

Арсенал: Рамсдейл - Уайт (Томиясу, 73 (Седрик, 88)), Холдинг, Габриэль, Тирни - Виейра (Эдегор, 73), Эльнени (Парти, 63), Локонга, Нельсон - Жезус (Сака, 63), Нкетия.

Цюрих: Брехер - Боранияшевич, Камбери, Катич, Алити (Сантіні, 89) - Конде (Красничи, 82), Сельнес (Горншу, 77), Герреро - Айегун (Вьюнник, 78), Окита, Ронер (Маркезано, 46).

Предупреждения: Габбриэль - Алити, Катич, Конде.

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Параллельно проходила игра в Норвегии, где Буде/Глимт не сумел сдержать ПСВ, уступив 1:2.

Норвежцы  сами себе испортили поединок после того, как Альфонс Сампстед переправил мяч в собственные ворота. А уже во второй половине  Йоан Бакайоко удвоил преимущество команды Рууда ван Нистелроя. 

Окончательный счет встречи установил Нино Жугель, после чьего гола сразу же прозвучал финальный свисток.

Буде/Глимт - ПСВ 1:2
Голы: Жугель, 90+3 - Сампстед, 36 (аг), Бакайоко, 52.

Буде/Глимт: Хайкин - Сампстед, Лоде, Хейбротен, Сери Ларсен (Конрадсен, 75) - Ветлесен (Салтнес, 75), Берг, Гренбек - Солбаккен (Жугель, 75), Эйспейорд (Сальвесен, 83), Мугиша (Пеллегрино, 75).

ПСВ: Дроммел - Хувер (ван де Блаак, 90+2), Тезе, Обиспо (Рамалью, 46), Оппегаард - Ледесма, Тил, Верман (Гутьеррес, 46) - Мадуэке (Вертессен, 70), де Йонг (Эль-Гази, 46), Бакайоко.

Предупреждения: Ветлесен, Сери Ларсен - Рамалью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цюрих ПСВ Арсенал Лондон Буде-Глимт
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