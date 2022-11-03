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Лига Европы. Группа Е: Манчестер Юнайтед обыграл Реал Сосьедад, Коваль победил Безуса

Завершились первые матчи последнего тура группового раунда еврокубка.
Вчера, 21:54
Алехандро Гарначо и Криштиану Роналду / Getty Images
Алехандро Гарначо и Криштиану Роналду / Getty Images
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В четверг, 3 ноября, в Сан-Себастьяне на Аноєте в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы Реал Сосьедад принимал в гостях Манчестер Юнайтед. Победу праздновал английский клуб со счетом 1:0.

Единственны гол встречи состоялся на 17-й минуте, когда Алехандро Гарначо забил свой дебютный гол во взрослом футболе, ставший еще и рекордным.

"Красные дьяволы" пытались забить второй мяч, который позволил бы им обойти испанцев в таблице за счет лучшей разницы голов, однако те выстояли и именно баски отправляются напрямую в 1/8 финала, а манкунианцы будут вынуждены сыграть на стадии 1/16.

Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Гарначо, 17.

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель (Элустондо, 58), Ле Норман, Пачеко, Рико - Марин (Наварро, 58), Субименди, Мерино, Мендес (Субельдия, 83) - Серлот (Аргоитиа, 82), Фернандес (Гевара, 73).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Линделеф (МакТоминей, 58), Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен (Фред, 83), Фернандеш, ван де Бек (Рэшфорд, 58), Гарначо (Магуайр, 83) - Роналду.

Предупреждения: Мендес, Фернандес - Мартинес, Роналду, Далот.

В параллельной встрече группы Е происходило небольшое украинское противостояние команд Максима Коваля и Романа Безуса. Как и в случае первого поединка, сильнейшим оказался коллектив бывшего голкипера Динамо - Шериф минимально победил Омонию 1:0.

Победный гол был забит в самой концовке. Только на 88-й минуте хозяева поля сумели вырвать победу. По итогам группового этапа Шериф отправится в Лигу конференций.

Шериф - Омония 1:0
Гол: Аканби, 88.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Реал Сосьедад Роман Безус Максим Коваль Шериф Тирасполь Омония
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