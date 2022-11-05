Клопп: Начинать ЧМ-2022 через неделю после последней игры – безумие

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выразил недовольство плотностью календаря команд перед началом ЧМ-2022.

"Я ненавижу эту тему! Эти проблемы были настолько очевидными, но никто ни разу не сказал об этом до того, как до чемпионата мира осталось три-четыре недели. А теперь игроки вдруг получают травмы, и вы говорите: "Он не сможет сыграть на чемпионате мира, вот это да!"

Ситуация, когда футболисты получают травмы в конце сезона и пропускают чемпионат мира, не нова. После длинного сезона это происходит везде в мире. Но начинать чемпионат мира через неделю после последней игры – еще больший риск. Безумие.

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Никому нет дела до нас и до того, как мы справляемся со всем этим. Вы задаете мне вопрос. А что, по-вашему, я должен сделать? Должен ли я спросить игроков перед Саутгемптоном или Дерби: "Вы действительно хотите играть?"

Мы все виноваты – и вы больше, чем я – в том, что позволили этому случиться. А теперь это уже происходит. И все, нам приходится мириться с этим, а футболисты, которые получают травмы и не могут играть. Это катастрофа. Но как мы можем это изменить?" – сказал Клопп в интервью Goal.com.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.