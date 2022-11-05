Боруссия на своем поле не ощутила проблем с Бохумом

В субботу, 5 ноября, в рамках 13-го тура Бундеслиги Боруссия встречалась с Бохумом. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Команда из Дортмунда еще в первом тайме закрыла все вопросы касаемо того, кто заберет себе три очка. Дублем отметился форвард Юссуфа Мукоко, а также забитый мяч у Джованни Рейны.

Во второй половине встречи обе команды имели моменты, чтобы отличиться, однако матч так и завершился разгромной победой хозяев.

После 13-ти туров Боруссия идет на третьей строчке с 25-ю очками, а Бохум занимает 17-е место, набрав 7 баллов.

Боруссия Дортмунд - Бохум 3:0

Голы: Мукоко, 8, 45+2, Рейна, 12

Боруссия: Кобель - Зюле (Пасслак, 67), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру - Брандт, Озджан, Рейна (Ройс, 67), Беллингем - Мален (Адейеми, 68), Мукоко (Модест, 82).

Бохум: Риманн - Гамбоа, Ламбропулос, Ордец, Данило Соарес - Стафилидис (Остерхаге, 78), Осеи-Туту (Хольтманн, 71), Лосилла, Штегер - Цоллер (Антви-Аджей, 71), Хофманн (Ганвула, 71).

Предупреждения: Гамбо, Озджан