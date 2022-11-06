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Артета: Челси – топ-клуб, мы заслужили победу

Испанец доволен игрой своих подопечных.
Сегодня, 18:20
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о победе над Челси (1:0) в рамках 15-го тура АПЛ.

"Очевидно, что мы хотели вернуться на первое место, но конкуренция очень серьезная. Мы приехали в гости к топ-команде и заслужили победу в этом матче.

Феноменально, как такая молодая команда показала зрелость, самообладание, стойкость и мужество играть так, как нам хочется.

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Победа на этом стадионе – еще один повод верить, что игроки могут делать это под давлением и против больших соперников", – сказал Артета в интервью BBC.

После 15-ти туров Челси идет на 7-м месте с 21-м баллом, а Арсенал занимает первую строчку, набрав 34 очка.

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