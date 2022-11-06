Шоу: МЮ страдал и не заслужил победы над Астон Виллой

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу раскритиковал игру своей команды в матче против Астон Виллы (1:3).

"Мы проиграли матч в первые 20 минут каждого тайма. Знали, что у них новый тренер и толпа будет за них. Если начинаешь медленно в таких матчах, то проигрываешь. Мы не были достаточно хороши.

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Мы всегда верили, что можем выиграть, даже при счете 0:2. Говорили о том, что хорошо начали второй тайм, но пропустили снова. Начали небрежно, слишком легко отдавали мяч, это недостаточно хорошо. Мы страдали сегодня и не заслуживали победы", – сказал Шоу на послематчевой пресс-конференции.

После 15 туров Манчестер Юнайтед идет на 5 позиции, набрав 23 балла.