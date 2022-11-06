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Лацио добыл минимальную победу над Ромой

"Орлы" стали триумфаторами в римском дерби.
Вчера, 20:58
Рома - Лацио / Getty Images
Рома - Лацио / Getty Images

В воскресенье, 6 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Рома встречалась с Лацио. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил вингер Фелипе Андерсон. Бразилец отметился на 29-й минуте матча.

После 13-ти туров Рома идет на пятом месте с 25-ю баллами, а Лацио занимает третью строчку, набрав 27 очков.

Рома - Лацио 0:1

Гол: Андерсон, 29

Рома: Руй Патрисиу - Карсдорп (Эль-Шаарави, 63), Смоллинг, Манчини (Челик, 46), Рожер - Кристанте, Пеллегрини (Вольпато, 53), Дзаньоло, Камара (Матич, 73) - Абрахам, Залевски (Белотти, 73).

Лацио: Проведель - Романьоли, Казале, Марушич - Луис Альберто (Башич, 71), Весино, Катальди, Ладзари (Хюсай, 69) - Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Ромеро, 85), Педро (Канчельери, 68).

Предупреждения: Манчини, Ладзари, Весино, Руй Патрисиу, Раду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома лацио Серия А

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