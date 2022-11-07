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Ювентус - Интер 2:0 Видео голов и обзор матча 06.11.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:02
Ювентус - Интер: Видео голов / Getty Images
Ювентус - Интер: Видео голов / Getty Images

В воскресенье, 6 ноября, в рамках центрального матча 13-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимал Интер.

Команды в первом тайме создали несколько моментов, однако реализовать их не сумели.

Во втором тайме туринцы собрались и показали голевое исполнение. На 52-й минуте голом отметился Рабьо, а уже ближе к завершению игры своим моментом воспользовался Фаджиоли.

Интер, который был фаворитом на победу в игре, забить так и не сумел.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Интер:

Ювентус - Интер 2:0
Голы: Рабьо, 52, Фаджиоли, 84

Ювентус: Щесни - Данило, Бремер, Алекс Сандро - Куадрадо, Фаджиоли, Локателли, Рабё, Костич - Миретти (Ди Мария, 81) - Милик (Кьеза, 72).

Интер: Онана - Шкриньяр (Дармиан, 83), Де Врей, Ачерби - Думфрис (Белланова, 82), Барелла, Чалханоглу (Корреа, 73), Мхитарян (Брозович, 82), Димарко (Госенс, 73) - Джеко, Мартинес.

Предупреждения: Данило - Чалханоглу, Скриниар

Источник: MEGOGO

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Ювентус - Интер 2:0 Видео голов и обзор матча 06.11.2022
Ювентус - Интер 2:0 Видео голов и обзор матча 06.11.2022

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