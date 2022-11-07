Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча 06.11.2022

В воскресенье, 6 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принимал Ливерпуль.

Подопечные Юргена Клоппа создали себе комфортное преимущество в первом тайме, забив дважды. Автором двух голов стал Салах.

После перерыва Тоттенхэму удалось сократить отставание до минимума после гола Кейна, однако на большее "шпоры" не смогли претендовать.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Ливерпуль:

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2

Голы: Кейн, 70 - Салах, 11, 40

Тоттенхэм: Льорис – Эмерсон (Доэрти 68), Дайер, Лэнгле, Дэвис, Сессеньон (Кулушевски 68) – Бентанкур, Биссума, Хейбьерг (Моура 89) – Кейн, Перишич.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт (Гендерсон 74), Фабиньо, Тиаго – Салах (Окслейд-Чемберлен 90+2), Фирмино (Джонс 74), Нуньес (Гомес)

Предупреждение: Конте (вне поля)