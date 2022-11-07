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Алвес сравнил между собой Месси и Неймара

Бразилец увидел схожесть между двумя звездными футбола.
Сегодня, 13:30
Месси и Неймар / Getty Images
Месси и Неймар / Getty Images

Бывший защитник Барселоны и ПСЖ Дани Алвес сравнил между собой нападающих Лионеля Месси и Неймара.

"Неймар и Месси похожи. Это игроки, которые на поле видят чуть больше, чем остальные, но есть одна особенность: Месси одержим голами. Все его мысли – о забитых мячах.

А Неймар – это жонглер, Цирк дю Солей. У него внутри есть зверь. Если к этому зверю прикасаются, желая навредить, то тогда Неймара остановить. Тогда ты убит. Это его способ защиты.

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Когда я играл против Месси и Неймара, то говорил партнерам по команде: "Нам не обыграть их. Просто не будите зверей, которые живут в этих парнях". Их не остановить. Если ты ударишь их, то они разрушат твой день.

Это кумиры детей, мечтающих о карьере в футболе. Быть таким игроком – тяжелая ноша. Но они сами решили стать гениями, так что это их проблема", – сказал Неймар в интервью Globo Esporte.

В текущем сезоне на счету Неймара 11 голов и 9 ассистов в 13 матчах Лиги 1, а Месси забил 7 голов и отдал 10 результативных передач в 12 играх чемпионата Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Лионель Месси Дани Алвес

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