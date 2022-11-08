Райо Вальекано - Реал 3:2 Видео голов и обзор матча 07.11.2022

В рамках 13-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на выезде встречался с Райо Вальекано.

Подопечные Карло Анчелотти не сумели добыть положительного результата, сенсационно проиграв (2:3).

В первом тайме команды забили по два гола, однако точку в матче поставил полузащитник хозяев Трехо, который реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Райо Вальекано - Реал:

Райо Вальекано - Реал 3:2

Голы: Комесанья, 5, А. Гарсия, 44, Трехо, 67 (пен.) - Модрич, 37 (пен.), Милитао, 41.

Райо Вальекано: Димитриевски - Балью, Лежен, Катена, Ф. Гарсия - Валентин, Комесанья (Сисс, 79), Паласон (Чаввария, 88), Трехо (Лопес, 71), А. Гарсия (Сальви, 88) - Камельйо (Фалькао, 88).

Реал: Куртуа - Карвахаль (Васкес, 85), Милитао, Алаба, Менди (Начо, 85) - Вальверде, Чуамени (Камавинга, 69), Модрич (Мариано, 79) - Асенсио, Родриго, Винисиус.

Предупреждения: Катена, Трехо, Балью, Чаввария - Винисиус, Модрич, Карвахаль, Родриго, Васкес.

Источник: MEGOGO