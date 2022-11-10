Саутгемптон объявил о назначение нового тренера

Саутгемптон официально объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Натан Джонс.

Стороны заключили соглашение до лета 2026 года.

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Nathan Jones has been appointed Men’s First Team Manager, signing a contract until 2026: — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 10, 2022

Отметим, что 49-летний валлийский специалист до этого работал с Лутоном, который выступает в Чемпионшипе.

Напомним, в понедельник Саутгемптон уволил Ральфа Хазенхюттля после поражения от Ньюкасла 1:4. Сейчас "святые" находится в зоне вылета АПЛ.

Ранее сообщалось, что Атлетико может уволить Симеоне.