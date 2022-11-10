Саутгемптон объявил о назначение нового тренера
Английский клуб намерен уйти из зоны вылета АПЛ.
Саутгемптон официально объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Натан Джонс.
Стороны заключили соглашение до лета 2026 года.
Welcome to #SaintsFC 😇— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 10, 2022
Nathan Jones has been appointed Men’s First Team Manager, signing a contract until 2026:
Отметим, что 49-летний валлийский специалист до этого работал с Лутоном, который выступает в Чемпионшипе.
Напомним, в понедельник Саутгемптон уволил Ральфа Хазенхюттля после поражения от Ньюкасла 1:4. Сейчас "святые" находится в зоне вылета АПЛ.
Ранее сообщалось, что Атлетико может уволить Симеоне.