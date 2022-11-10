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Саутгемптон объявил о назначение нового тренера

Английский клуб намерен уйти из зоны вылета АПЛ.
Сегодня, 12:52
Натан Джонс / Getty Images
Натан Джонс / Getty Images

Саутгемптон официально объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Натан Джонс.

Стороны заключили соглашение до лета 2026 года.

Отметим, что 49-летний валлийский специалист до этого работал с Лутоном, который выступает в Чемпионшипе.

Напомним, в понедельник Саутгемптон уволил Ральфа Хазенхюттля после поражения от Ньюкасла 1:4. Сейчас "святые" находится в зоне вылета АПЛ.

Ранее сообщалось, что Атлетико может уволить Симеоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саутгемптон

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