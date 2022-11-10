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Симеоне может покинуть Атлетико - Скира

"Матрасники" показывают ужасные результаты в последние игры.
Сегодня, 10:40
Диего Симеоне / Getty Images
Диего Симеоне / Getty Images

В рамках 14-го тура чемпионата Испании Атлетико на выезде минимально уступил Мальорке.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, руководство мадридского клуба рассматривает возможность того, чтобы уволить специалиста.

По информации источника, "матрасники" разочарованы результатами команды, которая не может выиграть в последние пять игр.

Стоит отметить, что претендентами на должность считаются Луис Энрике, который уйдет из сборной Испании после ЧМ-2022 и Маурисио Почеттино.

Напомним, Симеоне возглавил Атлетико в 2011 году. За это время он выиграл с клубом 8 титулов, включая два чемпионства Испании, и дважды дошел с командой до финала Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах.

На ISPORT доступно видео гола и обзор матча Мальорка - Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Диего Симеоне

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