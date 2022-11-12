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Артета: Арсенал находился в тяжелом состоянии, а сейчас мы можем им гордиться

Испанский специалист доволен проделанной работой с командой.
Сегодня, 16:58
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о прогрессе клуба с момента его прихода в команду.

"Я очень горжусь, особенно одной вещью – тем, что наш клуб находился в тяжелом состоянии, а сейчас у нас клуб, которым мы можем гордиться.

Что касается Джаки, Нельсона и Сака, они являются частью этого путешествия. Оно было очень напряженным, и я благодарен каждому игроку, который был его частью.

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Все они наверняка внесли свой вклад в то, что происходит сейчас, и сделали нас лучшими тренерами. Это было чистое удовольствие, мне это очень понравилось", – сказал Арета в интервью Sky Sports.

После 13 туров АПЛ Арсенал занимает первое место, набрав 34 очка.

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